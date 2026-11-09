🌱 Минпромторг утвердил типовой договор на выдачу кодов маркировки для удобрений

Производители и импортеры отдельных видов удобрений будут получать коды маркировки по типовому договору с единой стоимостью 50 копеек за штуку без учета НДС. Документ регламентирует порядок расчетов и документооборот с оператором системы.

Типовая форма договора на предоставление кодов маркировки участникам оборота удобрений введена в действие, следует из приказа Минпромторга от 28.07.2026 № 3717.

Заключать такой договор с ООО «Оператор-ЦРПТ» обязаны производители и импортеры продукции, подпадающей под обязательные требования. По условиям соглашения оператор формирует коды по заявкам участников, а заявители оплачивают услугу и несут все сопутствующие банковские комиссии.

Размер и периодичность платежей компании определяют самостоятельно с учетом потребности в кодах. Оплату необходимо перечислять на расчетный счет оператора системы маркировки. Не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, оператор ежемесячно выставляет заявителю универсальный передаточный документ и акт сверки взаимных расчетов.

Поэтапный переход на обязательную маркировку отдельных видов удобрений начался 1 сентября 2026 года в соответствии с постановлением Правительства от 02.06.2026 № 682.