В Томской области с 1 марта 2027 года запретят продажу вейпов

Депутаты Томской области приняли закон о полном запрете розничной продажи вейпов с 1 марта 2027 года. Сейчас в регионе зарегистрировано 720 торговых точек, реализующих никотинсодержащую и табачную продукцию.

В Томской области с 1 марта 2027 года начнет действовать запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий закон депутаты региональной законодательной думы приняли сразу в двух чтениях, сообщает ТАСС.

Возможность вводить такие ограничения регионы получили после принятия федерального закона о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, который президент Владимир Путин подписал 26 июня 2026 года.

Документ позволяет субъектам РФ устанавливать запрет на розничную продажу вейпов в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

По данным депутатов, в Томской области через систему «Честный знак» зарегистрировано 720 точек продажи табачной и никотинсодержащей продукции. В 2025 году налоговые поступления в региональный бюджет от этой деятельности превысили 6 млн рублей.

Аналогичные ограничения уже одобрены в нескольких субъектах РФ. Всего о намерении полностью запретить продажу вейпов заявили 49 регионов России, сообщили в пресс-службе томского парламента.

Ранее аналогичный закон приняли в Якутии. С 1 марта 2027 года в республике также запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. За инициативу проголосовали 46 депутатов, трое выступили против, еще шестеро воздержались.