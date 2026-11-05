«Клерк» запустил бесплатный сервис онлайн-диагностики для бухгалтеров

Система подготовит интерактивную карту навыков, опишет результаты и даст рекомендации по темам для повторения.

На «Клерке» заработал новый интерактивный сервис диагностики знаний, который позволяет бухгалтерам бесплатно и без подписки проверить свой профессиональный уровень. Процесс полностью автоматизирован — от тестирования до выдачи персонального плана обучения.

Как проходит проверка:

Выбор специализации. На главной странице доступны три направления: первичный учет, расчет зарплаты и задачи главного бухгалтера. Там же можно изучить образец итогового отчета.

Умный подбор вопросов. Для каждой попытки система автоматически формирует уникальный тест из 50 вопросов (по 5 случайных заданий на каждый из 10 навыков). При повторном тестировании вопросы меняются.

Гибкий формат. Вопросы выводятся по одному, ответы сохраняются автоматически. Ограничений по времени нет, а прерванный тест можно в любой момент продолжить из раздела «Моя история». Система зафиксирует чистое активное время прохождения.

Защита результатов. Завершить тест можно только после ответа на все вопросы. Чтобы сохранить объективность повторных попыток, сервис не раскрывает правильные ответы и допущенные ошибки в конкретных заданиях.

После завершения теста система формирует интерактивную карту навыков, дает подробное описание результатов и рекомендации по темам для повторения.

На основе пробелов сервис сразу предлагает подходящие онлайн-курсы Школы «Клерка» или программы повышения квалификации. Указав свои ФИО, пользователь может скачать официальный PDF-отчет с результатами, датой и временем прохождения. Все завершенные и текущие попытки навсегда сохраняются в личном кабинете.

Оцените свои профессиональные навыки на новом сервисе «Клерка»!