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«Клерк» запустил бесплатный сервис онлайн-диагностики для бухгалтеров

Система подготовит интерактивную карту навыков, опишет результаты и даст рекомендации по темам для повторения.

1 открытие

На «Клерке» заработал новый интерактивный сервис диагностики знаний, который позволяет бухгалтерам бесплатно и без подписки проверить свой профессиональный уровень. Процесс полностью автоматизирован — от тестирования до выдачи персонального плана обучения.

Как проходит проверка:

  • Выбор специализации. На главной странице доступны три направления: первичный учет, расчет зарплаты и задачи главного бухгалтера. Там же можно изучить образец итогового отчета.

  • Умный подбор вопросов. Для каждой попытки система автоматически формирует уникальный тест из 50 вопросов (по 5 случайных заданий на каждый из 10 навыков). При повторном тестировании вопросы меняются.

  • Гибкий формат. Вопросы выводятся по одному, ответы сохраняются автоматически. Ограничений по времени нет, а прерванный тест можно в любой момент продолжить из раздела «Моя история». Система зафиксирует чистое активное время прохождения.

  • Защита результатов. Завершить тест можно только после ответа на все вопросы. Чтобы сохранить объективность повторных попыток, сервис не раскрывает правильные ответы и допущенные ошибки в конкретных заданиях.

После завершения теста система формирует интерактивную карту навыков, дает подробное описание результатов и рекомендации по темам для повторения.

На основе пробелов сервис сразу предлагает подходящие онлайн-курсы Школы «Клерка» или программы повышения квалификации. Указав свои ФИО, пользователь может скачать официальный PDF-отчет с результатами, датой и временем прохождения. Все завершенные и текущие попытки навсегда сохраняются в личном кабинете.

Оцените свои профессиональные навыки на новом сервисе «Клерка»!

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