Эксперт объяснил, почему бизнес почти не использует цифровой рубль

Несмотря на рост остатков цифровых рублей на счетах банков в 216 раз, компании пока редко используют новую форму денег для расчетов. На 2,3 тысячи открытых бизнесом счетов в ВТБ пришлось всего около 200 операций за сентябрь.

Объем цифровых рублей на счетах банков достиг 13,2 млрд рублей на 1 октября 2026 года, увеличившись в 216 раз. Однако этот рост пока не свидетельствует о высоком спросе со стороны бизнеса и населения, рассказал «Клерку» директор продукта Method финтех-компании Paygine Артем Журавлев.

«13,2 млрд рублей на 1 октября — это собственная ликвидность банков на платформе ЦБ, по сути аналог корреспондентского счета. Банки держат запас средств для проведения клиентских операций между расчетными сеансами. На начальном этапе, при отсутствии статистики, они закладывают его с избытком», — пояснил эксперт.

По словам Журавлева, реальную востребованность цифрового рубля лучше оценивать по повторным операциям пользователей. Пока на 270 тысяч счетов приходится около 220 тысяч операций.

У бизнеса активность еще ниже. Например, в ВТБ за сентябрь открыли более 2,3 тысячи счетов юридических лиц, однако количество операций составило около 200.

При этом цифровой рубль может снизить расходы компаний на проведение платежей. До конца 2026 года прием платежей в цифровых рублях бесплатен, а в дальнейшем тарифы, по оценке эксперта, будут значительно ниже стоимости эквайринга.

Еще одно преимущество — возможность мгновенных расчетов без выходных. Кроме того, средства хранятся на платформе Банка России и не зависят от финансового положения конкретной кредитной организации.

Однако массовому использованию цифрового рубля пока препятствуют технические и организационные сложности.

«Первая сложность — ограниченность сети участников: проводить платежи в цифровых рублях можно только тем контрагентам, у которых уже есть цифровой рубль. Остальные банки и большинство компаний подключатся к системе только в 2027–2028 годах», — отметил Журавлев.

Также компаниям необходимо адаптировать бухгалтерский учет и казначейские системы, чтобы отражать операции с новой формой денег и управлять остатками.

«Цифровой рубль станет полноценным рабочим инструментом, когда бухгалтер перестанет его замечать. Для этого необходимы автоматическая конвертация средств, интеграция с учетными системами и развитие коммерческих смарт-контрактов», — подчеркнул эксперт.

Сейчас, по наблюдениям Журавлева, компании преимущественно тестируют цифровой рубль: пополняют счета, выводят средства и проводят переводы между собой. Для повседневных расчетов бизнесу пока приходится отдельно переводить деньги с обычного расчетного счета в цифровые рубли и обратно.