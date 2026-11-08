Для детей госпитализированных родителей предложили ввести бесплатный экстренный присмотр

В России могут установить федеральную гарантию бесплатного экстренного ухода за детьми до 10 лет на время лечения родителя в стационаре.

Экстренный присмотр за детьми до 10 лет на период госпитализации родителя предложили организовать на федеральном уровне, следует из обращения председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Бориса Чернышова к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Услугу планируют предоставлять, если другие законные представители или родственники не могут взять заботу о ребенке на себя.

Заявки на такую помощь депутат предлагает принимать круглосуточно, в том числе напрямую от медицинских организаций. Начинать уход за ребенком инициатива предусматривает без предварительного сбора полного пакета документов и без обязательной проверки доходов семьи.

«Отсутствие доступного присмотра может стать причиной откладывания необходимой госпитализации. Для ребенка внезапная разлука с родителем и перемещение в незнакомую обстановку создают дополнительный стресс», — подчеркнул парламентарий.

Присматривать за детьми предлагают в первую очередь на дому, если условия безопасны. При невозможности домашнего ухода ребенка направят на временное пребывание в профильную организацию на весь срок лечения родителя или до момента, пока заботу не возьмет на себя родственник.