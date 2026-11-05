Штрафы за выброшенных питомцев предложили увеличить в 10 раз
В Госдуме предложили увеличить штрафы за оставление домашних животных до 30 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч для должностных лиц и 300 тысяч для компаний. Сейчас максимальный штраф для граждан составляет 3 тысячи рублей.
Депутаты КПРФ совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым подготовили законопроект об увеличении штрафов за оставление домашних животных. Для граждан максимальное наказание хотят повысить с 3 до 30 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru».
Для должностных лиц предлагается установить максимальный штраф 100 тысяч рублей, для юридических — 300 тысяч рублей.
Авторы инициативы также предлагают направлять поступления от штрафов в бюджеты регионов, которые несут расходы на отлов и содержание животных без владельцев.
«Сейчас штрафы за выброс питомцев составляют от 1,5 до 3 тысяч рублей и никого не пугают. В целом тем, кто бросает питомцев, было бы лучше вообще их не заводить, а не сдерживаться штрафами», — заявил Гибатдинов.
По мнению сенатора, увеличение штрафов заставит потенциальных владельцев ответственнее относиться к решению завести животное.
«Человек трижды подумает, когда поймет, что последствия его поступка для кошелька будут чувствительными», — подчеркнул он.
Гибатдинов также предложил дополнить повышение штрафов обязательной регистрацией и чипированием домашних животных. По его мнению, это поможет устанавливать владельцев брошенных питомцев и привлекать их к ответственности.
Пока увеличение штрафов остается законодательной инициативой. Действующие санкции за оставление животных для граждан составляют от 1,5 до 3 тысяч рублей.