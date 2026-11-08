Выручка владельцев сертификата «Сделано в России» выросла на 58% за четыре года

Совокупный доход компаний с сертификатом «Сделано в России» достиг 4,63 трлн рублей в 2025 году.

Выручка 1 582 компаний с сертификатом «Сделано в России» увеличилась на 58% с 2021 года, подсчитали в Российском экспортном центре после сопоставления реестра сертификатов с бухгалтерской отчетностью ФНС.

В 2021 году суммарный доход этих предприятий составлял 2,94 триллиона рублей. У 43% участников программы выручка выросла минимум в два раза, а медианный прирост по компаниям составил 77%.

Положительная динамика отразилась и на масштабах бизнеса участников. Количество компаний с годовой выручкой более 1 млрд рублей увеличилось с 301 до 433, а с оборотом свыше 10 млрд рублей — с 49 до 71. Кроме того, из 509 малых предприятий с выручкой от 120 до 800 млн рублей 145 организаций к 2025 году перешли в категорию среднего или крупного бизнеса.

«Быстрее других росли производители напитков (+81%) и пищевая отрасль в целом. Производители продуктов и напитков вместе с оптовыми торговыми компаниями этого профиля увеличили выручку на 77%. ИТ-компании и разработчики удвоили выручку (+109%). Медленнее росли машиностроение и электроника (+24%), лесная и целлюлозно-бумажная отрасль (+12%)», — заявила директор по внешним коммуникациям и продвижению бренда «Сделано в России» РЭЦ Елена Якутович.

Сертификат оформляется по пяти направлениям через сайт РЭЦ и подтверждает качество и происхождение продукции. Документ дает бизнесу право участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, размещаться в национальных павильонах за рубежом и получать маркетинговую поддержку на экспортных рынках.