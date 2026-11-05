Российский бизнес тратит до 150 млн рублей в месяц на серый доступ к ChatGPT и Claude

Российский бизнес все чаще получает доступ к зарубежным нейросетям через китайских посредников. К августу 2026 года оборот таких сервисов достиг 100–150 млн рублей в месяц, а число поставщиков выросло примерно до 50.

В России сформировался серый рынок доступа к зарубежным ИИ-моделям через китайские прокси. К августу 2026 года его оборот достиг 100–150 млн рублей в месяц, хотя еще в конце 2025 года подобных посредников практически не было, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя агрегатора GPTunneL.

Сейчас на рынке работают около 50 таких посредников. Для сравнения, оборот легальных агрегаторов доступа к ИИ-моделям, по оценке GPTunneL, в августе составлял 700 млн рублей в месяц.

Спрос на посреднические сервисы связан с ограничениями доступа к ChatGPT, Claude и другим зарубежным нейросетям в России. Компании приобретают доступ через фермы аккаунтов и подписок, а стоимость отдельных предложений оказывается до 70% ниже официальных тарифов.

Технический директор Veai Владислав Кудинов считает, что ценовой разрыв дополнительно увеличивает НДС в размере 22%, который учитывается в стоимости услуг официальных провайдеров.

Однако использование серых сервисов создает риски для бизнеса. По словам технического лидера MWS AI Ивана Копылова, посредники могут выдавать более дешевые китайские модели, например MiniMax или Qwen, за заявленные зарубежные нейросети.

Кроме того, основатель LLM Arena Роман Куцев предупредил, что запросы и ответы клиентов могут использоваться для обучения других ИИ-моделей методом дистилляции.

Дополнительную проблему создают блокировки российских аккаунтов со стороны Anthropic, разработчика Claude. При этом компания может ограничить доступ и самим посредникам, отметил старший научный сотрудник Института искусственного интеллекта ИТМО Николай Никитин.

На фоне роста серого рынка представители ряда российских IT-компаний предложили обнулить НДС на облачный доступ к зарубежным ИИ-моделям. В частности, такую инициативу поддержали «Корус консалтинг», CorpSoft24 и Outlines Tech. Другие участники рынка допустили снижение ставки или компенсацию расходов покупателей.

По прогнозу GPTunneL, к концу 2026 года оборот легальных агрегаторов может увеличиться до 1,4 млрд рублей в месяц, а посредников, использующих китайские прокси, — до 200–300 млн рублей в месяц. Это прогноз участников рынка, а не подтвержденные показатели будущих периодов.