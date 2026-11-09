Экспортеры могут не платить экологический сбор за вывезенные из России товары

Экологический сбор не нужно перечислять за товары, которые вывезли за пределы России, в том числе через третьих лиц. Для освобождения от платежа факт экспорта потребуется подтвердить документами и отразить в отчетности.

За вывезенные из страны товары экологический сбор можно не уплачивать, напомнили в Росприроднадзоре. Правило распространяется и на ситуации, когда вывоз за рубеж производит третье лицо. При этом компании обязаны включить такие позиции в отчетность и подтвердить факт вывоза.

Порядок подтверждения экспорта товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, утвержден постановлением Правительства от 06.11.2024 № 1486. Производитель или импортер направляет нужные сведения за отчетный период в единую государственную информационную систему учета отходов.

Состав представляемых сведений зависит от направления поставки. При вывозе в страны вне ЕАЭС в систему направляют данные таможенных деклараций на экспорт или реэкспорт, а при пересылке в международных почтовых отправлениях — данные деклараций CN 23.

Если продукцию вывозят в страны Евразийского экономического союза, в систему передают сведения из статистических форм учета перемещения товаров.