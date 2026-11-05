Ozon вдвое увеличит число пунктов выдачи заказов в Узбекистане до конца 2027 года

Ozon планирует вдвое расширить сеть пунктов выдачи заказов в Узбекистане до конца 2027 года. За первые десять месяцев 2026 года оборот местных продавцов на маркетплейсе вырос почти в пять раз.

Российский маркетплейс Ozon намерен вдвое увеличить количество пунктов выдачи заказов в Узбекистане до конца 2027 года. О планах компании сообщило торговое представительство России в республике, передает ТАСС.

«Компания намерена вдвое увеличить количество пунктов выдачи заказов по всей республике до конца 2027 года», — говорится в сообщении торгпредства.

Кроме того, Ozon подписал меморандум с Агентством по развитию легкой промышленности при Кабинете министров Узбекистана.

Соглашение предусматривает бесплатное обучение предпринимателей, проведение совместных рекламных кампаний и сопровождение продавцов персональными менеджерами.

По данным маркетплейса, за январь — октябрь 2026 года оборот продавцов из Узбекистана вырос почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ozon развивает международный бизнес в СНГ с 2021 года. Помимо Узбекистана, компания располагает бизнесом и логистической инфраструктурой в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Туркмении и Грузии.