Доставка может подорожать из-за новых требований к курьерам

Минтранс предложил обязать водителей мощных электросамокатов и электровелосипедов получать права категории «М». Представители бизнеса предупреждают, что новые требования могут привести к сокращению числа курьеров и росту стоимости доставки.

В России могут ужесточить требования к курьерам, использующим электросамокаты и электровелосипеды. Минтранс предложил приравнять к мопедам средства индивидуальной мобильности (СИМ), способные развивать скорость более 25 км/ч и имеющие мощность двигателя от 0,25 до 4 кВт, пишут «Ведомости».

В таком случае для управления транспортом потребуется водительское удостоверение категории «М». Однако Ассоциация микромобильности, в которую входят «Яндекс Go», «Юрент» и Whoosh, выступила за исключение для курьеров.

Председатель ассоциации Ксения Эрдман считает, что обучение доставщиков правилам дорожного движения могли бы организовывать сами операторы доставки.

По ее мнению, обязательное получение водительских прав приведет к уходу части курьеров с рынка, увеличению времени доставки и росту ее стоимости.

Сейчас права категории «М» есть только у 15–20% доставщиков, оценил президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков.

Еще одно предложение Минтранса — запретить движение по тротуарам на СИМ массой более 35 кг. В этом случае многим курьерам придется выезжать на проезжую часть.

В сервисе «Купер» предупредили, что такое изменение может создать дополнительные риски для доставщиков и автомобилистов.

Представители «Самоката» также обратили внимание на необходимость развития городской инфраструктуры, а в «Яндекс Лавке» заявили, что отдельные положения законопроекта требуют уточнения.

При этом в «Юренте» поддержали разграничение СИМ и мопедов, отметив, что новые правила могут способствовать развитию отрасли и повышению безопасности поездок.

Минтранс разместил проект поправок к ПДД 3 ноября 2026 года. В ведомстве объяснили инициативу необходимостью сделать городскую среду безопаснее для всех участников движения.

За январь — сентябрь 2026 года количество ДТП с участием СИМ в России выросло на 32%, до 4 027 случаев. При этом на частные устройства пришлось 47 из 60 погибших в таких авариях.

Новые требования пока не действуют. Они предусмотрены законопроектом Минтранса, который находится на стадии обсуждения.