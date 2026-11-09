СФР: военные пенсионеры могут оформить вторую страховую пенсию

Выплата назначается без учета фиксированной части при соблюдении требований к стажу, возрасту и пенсионным баллам.

Право на страховую пенсию по старости возникает у военных пенсионеров при отчислении работодателями страховых взносов в СФР, напомнили в фонде.

Для назначения выплаты требуется достичь общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), накопить не менее 15 лет страхового стажа и сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) величиной от 30. В страховой стаж засчитывают только те периоды работы, которые не были учтены при расчете пенсии по линии силового ведомства.

Оформить выплату можно и досрочно при наличии необходимого льготного или страхового стажа, в том числе за работу на Крайнем Севере. Размер второй пенсии рассчитывается путем умножения накопленного ИПК на стоимость одного коэффициента без добавления базовой фиксированной выплаты.

Подать заявление на назначение страховой пенсии военный пенсионер может через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ. Кроме того, при наличии оснований сохраняется право на дополнительные меры поддержки, включая ежемесячную денежную выплату ветеранам боевых действий.