ЦБ намерен дольше удерживать высокую ключевую ставку ради снижения инфляции до 4%

Банк России повысил прогнозную траекторию ключевой ставки на 2027–2028 годы. Регулятор рассчитывает, что более продолжительная жесткая денежно-кредитная политика позволит вернуть инфляцию к 4% в 2027 году.

Банк России считает необходимым дольше сохранять сдерживающие денежно-кредитные условия, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

Участники обсуждения пришли к выводу, что прогнозную траекторию ключевой ставки на 2027–2028 годы необходимо повысить из-за сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий.

«Высокие инфляционные ожидания усиливают инерционность инфляции, что требует более продолжительного сдерживающего воздействия денежно-кредитной политики на внутренний спрос», — отмечается в документе.

По оценке регулятора, повышение прогнозной траектории ставки позволит не только вернуть инфляцию к целевому уровню в 2027 году, но и обеспечить ее устойчивое закрепление на отметке 4% в дальнейшем.

Дополнительным фактором стало более медленное, чем ожидалось, восстановление производственных мощностей.

В ЦБ пояснили, что из-за этого последствия временного сокращения предложения товаров и услуг, включая косвенное влияние на цены, будут ослабевать постепенно.

Речь идет о повышении прогнозной траектории ключевой ставки, а не о решении увеличить ее текущий уровень. Конкретные значения ставки на 2027–2028 годы в приведенном фрагменте резюме не указаны.