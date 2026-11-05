ЦБ намерен дольше удерживать высокую ключевую ставку ради снижения инфляции до 4%
Банк России повысил прогнозную траекторию ключевой ставки на 2027–2028 годы. Регулятор рассчитывает, что более продолжительная жесткая денежно-кредитная политика позволит вернуть инфляцию к 4% в 2027 году.
Банк России считает необходимым дольше сохранять сдерживающие денежно-кредитные условия, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.
Участники обсуждения пришли к выводу, что прогнозную траекторию ключевой ставки на 2027–2028 годы необходимо повысить из-за сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий.
«Высокие инфляционные ожидания усиливают инерционность инфляции, что требует более продолжительного сдерживающего воздействия денежно-кредитной политики на внутренний спрос», — отмечается в документе.
По оценке регулятора, повышение прогнозной траектории ставки позволит не только вернуть инфляцию к целевому уровню в 2027 году, но и обеспечить ее устойчивое закрепление на отметке 4% в дальнейшем.
Дополнительным фактором стало более медленное, чем ожидалось, восстановление производственных мощностей.
В ЦБ пояснили, что из-за этого последствия временного сокращения предложения товаров и услуг, включая косвенное влияние на цены, будут ослабевать постепенно.
Речь идет о повышении прогнозной траектории ключевой ставки, а не о решении увеличить ее текущий уровень. Конкретные значения ставки на 2027–2028 годы в приведенном фрагменте резюме не указаны.
поразительная выявлена закономерность!
чем выше ключевая ставка, тем ниже инфляция!
Хочется спросить - а чего тогда такую маленькую установили? Ну чего там какие-то 14 % ?
Поставьте уж 114 % - вдруг и правда инфляция ещё ниже 4-х упанет!
или упадёт?