Мессенджер МАХ подключат к системе контроля мобильных операторов

Интеграция мессенджера «Макс» с государственной системой контроля мобильных операторов предусмотрена проектом постановления правительства РФ, следует из пояснений Минцифры. Новый механизм нужен для сверки данных об абонентах и контроля за активностью телефонных номеров, привязанных к учетным записям.

«Подключение позволит проверять статус номеров, используемых в мессенджере, и учитывать прекращение договоров на услуги связи. Это поможет повысить безопасность пользователей и выявлять риски неправомерного использования аккаунтов», — пояснили в Минцифры.

ГИС КСИМ представляет собой платформу для мониторинга того, как операторы исполняют обязанности при оказании услуг связи. Систему создавали на базе информационного ресурса Роскомнадзора, куда часть сведений от операторов поступает в автоматическом режиме с 2022 года.