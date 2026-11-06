Управляющие компании в четыре раза подняли сборы с интернет-провайдеров

Операторы связи пожаловались на резкий рост платежей со стороны управляющих компаний. По данным участников рынка, новые сборы уже делают работу в некоторых жилых комплексах нерентабельной и могут привести к повышению тарифов на интернет для абонентов.

Управляющие компании начали вводить новые платежи для интернет-провайдеров и повышать уже действующие сборы, сообщили участники рынка. Если раньше операторы совместно платили около 15 рублей за квартиру в месяц, то теперь отдельные УК требуют более 60 рублей с каждого провайдера.

Как утверждают представители отрасли, платежи рассчитываются исходя из общего числа квартир в доме, независимо от того, сколько абонентов обслуживает конкретный оператор. Например, провайдер может оказывать услуги только в части квартир, но платить ему приходится за весь жилой комплекс. Об этом пишут «Известия».

При этом с 2024 года управляющим компаниям запрещено взимать плату за доступ операторов связи в многоквартирные дома. По словам участников рынка, новые сборы оформляются как оплата дополнительных услуг, связанных с контролем соблюдения техники безопасности и порядка проведения работ.

В Минцифры сообщили, что обращений от операторов по этому вопросу пока не получали. В ведомстве отметили, что подобные споры относятся к гражданско-правовым отношениям и могут решаться в судебном порядке. В ФАС также заявили об отсутствии жалоб на взимание такой платы.

Операторы считают действия некоторых УК нарушением законодательства. В частности, в «Мегафоне» указали, что если под видом дополнительных услуг фактически взимается плата за доступ в дом, это может противоречить действующим нормам.

Эксперты отмечают, что проблема доступа операторов в жилые дома сохраняется, несмотря на изменения законодательства. При этом представители управляющих компаний отвергают обвинения в поборах и указывают на дополнительные расходы, связанные с контролем работ подрядчиков и сохранностью общего имущества.

С 6 августа 2026 года за недопуск операторов связи в многоквартирные дома для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК действуют штрафы. Для должностных лиц они составляют от 10 тыс. до 40 тыс. рублей, для организаций — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.