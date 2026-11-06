Как погасить в рассрочку долг за коммунальные услуги

Чтобы оформить рассрочку, нужно подать заявление в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. К нему следует приложить документы, подтверждающие финансовые трудности.

Собственники жилья могут договориться о выплате долга за ЖКУ частями в течение нескольких месяцев, сообщил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев. Рассрочку можно оформить как на жилищные услуги, включая содержание и ремонт, так и на отопление, воду, газ и электричество.

Основанием для обращения может стать потеря работы, тяжелая болезнь или призыв на срочную службу. В зависимости от причины к заявлению можно приложить справку о доходах, трудовую книжку с записью об увольнении или справку из больницы.

«Рассрочка — не списание долгов, а изменение порядка их погашения», — подчеркнул Свищев.

После рассмотрения заявления стороны заключают соглашение с новым графиком платежей, сроками погашения задолженности и условиями начисления пеней. Пени могут продолжить начислять либо отменить по договоренности, поэтому условия соглашения необходимо проверить перед подписанием.