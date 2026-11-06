Новые налоги предложили вводить не ранее чем через 12 месяцев

Депутаты ЛДПР разработали поправки к НК, которые увеличивают срок подготовки бизнеса к налоговым изменениям с одного месяца до года. Законопроект направлен на заключение правительства.

Новые налоги, сборы и страховые взносы могут начать действовать не ранее чем через 12 месяцев после официального опубликования закона. Такое предложение есть в законопроекте депутатов Госдумы от ЛДПР. Изменения предлагается внести в статью 5 НК. Сейчас минимальный срок составляет один месяц.

Годичный срок также хотят установить для повышения налоговых ставок и страховых тарифов, а также введения или ужесточения ответственности за налоговые нарушения. Новые правила смогут вступать в силу не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу или расчетного периода по взносам.

«Людям нужно время, чтобы подготовиться к новым расходам, а бизнесу — сохранить устойчивость и рабочие места», — заявила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева.

По ее словам, дополнительный срок позволит компаниям и ИП скорректировать финансовые планы, учетные системы, договоры и цены.

Поправки не затронут нормы, улучшающие положение налогоплательщиков. Снижение ставок и введение льгот, как и сейчас, смогут действовать со дня официального опубликования.