Компании увеличивают расходы на защиту от хакеров и утечек данных

В 2026 году российский рынок информационной безопасности может прибавить 20,8%. Рост поддержат усложнение кибератак, регуляторные требования и штрафы за утечки персональных данных.

Объем российского рынка информационной безопасности в 2026 году может достичь 455,4 млрд рублей, прогнозируют аналитики MWS Cloud. В 2025 году он составил 377,1 млрд рублей. При этом в ГК Bi.Zone ожидают более сдержанный рост — на 10–15%.

Крупнейшим сегментом станет программное обеспечение с объемом 216,5 млрд рублей. На ИТ-услуги в сфере информационной безопасности придется 167 млрд рублей, на оборудование — 71,9 млрд рублей. Быстрее всего среди программных решений растут системы защиты веб-приложений WAF — в среднем на 53,2% в год, а также SIEM-системы — на 40,7%. Об этом пишет «Коммерсант».

Импортозамещение теряет роль основного драйвера рынка. Компании, уже использующие ИБ-продукты, расширяют защиту своей инфраструктуры из-за развития угроз и потребности в киберустойчивости.

«Атаки становятся более быстрыми, масштабными и адаптивными, поэтому прежнего подхода к защите периметра уже недостаточно», — отметил гендиректор MWS Павел Воронин.

Спрос на аутсорсинг ИБ поддерживают дефицит специалистов и высокая ключевая ставка. Директор Центра киберустойчивости Angara MTDR Артем Грибков оценил нехватку кадров примерно в 40%, особенно специалистов уровня middle+ и senior. В сегменте ИТ-услуг лидируют управляемые сервисы безопасности, включая мониторинг, реагирование на инциденты, управление уязвимостями и киберразведку.