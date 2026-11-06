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Страховые взносы
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Производителям лазерного оборудования установили пониженный тариф страховых взносов 7,6%

С 1 января 2027 года расширится перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого вправе применять пониженный тариф. В список включат лазеры и лазерное оборудование.

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Производители лазеров и лазерного оборудования для выпуска электронных модулей и радиоэлектронной продукции смогут применять тариф страховых взносов 7,6%. Перечень оборудования расширен распоряжением правительства от 5 ноября 2026 года № 3206-р.

Решение должно стимулировать бизнес участвовать в сложных технологических проектах.

«Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года. В Правительстве отметили, что лазерное оборудование важно для повышения уровня автоматизации технологических линий.

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