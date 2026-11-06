Производителям лазерного оборудования установили пониженный тариф страховых взносов 7,6%
С 1 января 2027 года расширится перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого вправе применять пониженный тариф. В список включат лазеры и лазерное оборудование.
Производители лазеров и лазерного оборудования для выпуска электронных модулей и радиоэлектронной продукции смогут применять тариф страховых взносов 7,6%. Перечень оборудования расширен распоряжением правительства от 5 ноября 2026 года № 3206-р.
Решение должно стимулировать бизнес участвовать в сложных технологических проектах.
«Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года. В Правительстве отметили, что лазерное оборудование важно для повышения уровня автоматизации технологических линий.
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