🏆 Все заявки получены: «Клерк» готовится назвать лучших бухгалтеров 2026 года

Все заявки на участие в «Премии бухгалтеров — 2026» получены и переданы на рассмотрение. Сейчас команда «Клерка» оценивает достижения участников и готовит награды для победителей, имена которых станут известны 11 декабря.

Прием заявок на «Премию бухгалтеров — 2026» завершился 31 октября. Мы благодарим всех участников, которые поделились своими профессиональными достижениями, опытом и результатами работы.

Сейчас команда «Клерка» обрабатывает поступившие заявки и проводит отбор победителей в 11 номинациях. При оценке учитываются профессиональные достижения участников и их вклад в развитие своей сферы деятельности.

Одновременно идет подготовка к церемонии награждения. Для победителей уже готовятся специальные кубки, которые станут символом признания их профессиональных заслуг.

Процесс изготовления наград для победителей «Премии бухгалтеров — 2026».

Имена победителей объявим 11 декабря 2026 года в прямом эфире конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».

Благодарим каждого, кто принял участие в премии. Впереди — подведение итогов и объявление лучших представителей профессионального сообщества.