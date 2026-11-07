Сезонному бизнесу не нужно снимать ККТ с учета на время простоя

Временное прекращение расчетов не требует снятия кассы с регистрационного учета. ККТ можно оставить зарегистрированной, если предприниматель планирует использовать ее в следующем сезоне.

Кассу не нужно снимать с учета только из-за приостановки сезонной деятельности, разъяснила ФНС в ответах на популярные вопросы налогоплательщиков по кассовым чекам. Временное отсутствие расчетов само по себе не считается основанием для обязательного снятия ККТ с регистрационного учета.

Во время простоя предпринимателю необходимо контролировать срок действия фискального накопителя. Также нужно обеспечить передачу оператору фискальных данных всех фискальных документов, которые касса сформировала ранее.

Перед возобновлением сезонной деятельности следует проверить готовность ККТ к работе. Если предприниматель намерен продолжить расчеты в следующем сезоне, повторно регистрировать оставленную на учете кассу не потребуется.