Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений до лета 2027 года

С 1 декабря 2026 года в России продолжат действовать ограничения на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС. Правительство утвердило новые экспортные квоты объемом более 18,8 млн тонн, которые будут действовать до конца мая 2027 года.

Правительство продлило механизм квотирования экспорта минеральных удобрений. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Ограничения будут действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года включительно.

Общий объем экспортной квоты составит более 18,8 млн тонн. Из них свыше 11,3 млн тонн предусмотрено для азотных удобрений, включая более 2,3 млн тонн аммиачной селитры, а еще более 7,5 млн тонн — для сложных удобрений.

В кабмине пояснили, что мера направлена на сохранение достаточного объема удобрений на внутреннем рынке и поддержку сельхозпроизводителей, а также производителей комбикормов. При этом ограничения не затронут поставки удобрений в Абхазию и Южную Осетию, международные транзитные перевозки и гуманитарную помощь.

Практика введения экспортных квот действует по поручению президента. Возможность продления таких ограничений была предусмотрена еще по итогам совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса в 2022 году.

Сейчас действует предыдущая квота на экспорт минеральных удобрений объемом 20 млн тонн. Она рассчитана на период с 1 июня по 30 ноября 2026 года.