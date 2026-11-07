Криптоактивы хотят включить в систему борьбы с отмыванием денег

Следователи рассчитывают расширить возможности отслеживания операций с криптовалютой и сбора доказательств по уголовным делам.

Криптоактивы предложили включить в антиотмывочную инфраструктуру, сообщили в Следственном комитете. Инициативу представила руководитель отдела Главного следственного управления СК Анна Старжинская на заседании рабочей группы по возвращению активов в Вене.

«Доступ следственных органов к специальным ресурсам Росфинмониторинга позволяет отслеживать транзакции криптовалют и получать значимую информацию для доказывания преступной деятельности», — говорится в сообщении СК.

Старжинская также отметила важность международного сотрудничества при расследовании транснациональных преступлений. За последние четыре года СК организовал исполнение более 6 тыс. запросов о правовой помощи по уголовным делам разных категорий.

В 2026 году следователи совместно с оперативными службами, подразделениями финансовой разведки и контрольно-надзорными органами разыскали и арестовали имущество коррупционеров стоимостью свыше $486 млн. В Росфинмониторинг направили около 2,5 тыс. запросов по уголовным делам, в том числе для выявления имущества, подлежащего аресту.