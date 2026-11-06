Проверить контрагента подробнее: в «Клерк.Системе» появился финансовый анализ и оценка рисков

В «Клерк.Системе» обновили сервис проверки контрагентов: теперь в нем доступны финансовый анализ организаций, оценка надежности по риск-факторам и дополнительные сведения о деятельности компаний.

Проверка контрагента помогает выявить потенциальные проблемы еще до подписания договора и перечисления аванса. Например, можно обратить внимание на финансовые трудности компании, судебные споры, исполнительные производства или признаки банкротства.

В обновленном сервисе доступны: финансовая отчетность за 2011–2025 годы;

анализ финансовых показателей компании;

оценка надежности по факторам риска;

сведения об арбитражных делах и исполнительных производствах;

информация о банкротстве и сообщениях Федресурса;

данные об участии в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ;

сведения о проверках и контрольных мероприятиях.

В карточке организации также можно посмотреть реквизиты, руководителей, учредителей, связи с другими компаниями, лицензии, ОКВЭД и другие важные сведения.

Теперь бухгалтеру или руководителю проще собрать информацию о потенциальном партнере в одном месте и оценить возможные риски сотрудничества.

Зачем проверять контрагентов до заключения договора, какие сведения анализировать и как новые инструменты помогают бизнесу, читайте в полной статье о возможностях «Клерк.Системы».

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