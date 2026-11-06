Проверить контрагента подробнее: в «Клерк.Системе» появился финансовый анализ и оценка рисков
В «Клерк.Системе» обновили сервис проверки контрагентов: теперь в нем доступны финансовый анализ организаций, оценка надежности по риск-факторам и дополнительные сведения о деятельности компаний.
Проверка контрагента помогает выявить потенциальные проблемы еще до подписания договора и перечисления аванса. Например, можно обратить внимание на финансовые трудности компании, судебные споры, исполнительные производства или признаки банкротства.
В обновленном сервисе доступны:
финансовая отчетность за 2011–2025 годы;
анализ финансовых показателей компании;
оценка надежности по факторам риска;
сведения об арбитражных делах и исполнительных производствах;
информация о банкротстве и сообщениях Федресурса;
данные об участии в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
сведения о проверках и контрольных мероприятиях.
В карточке организации также можно посмотреть реквизиты, руководителей, учредителей, связи с другими компаниями, лицензии, ОКВЭД и другие важные сведения.
Теперь бухгалтеру или руководителю проще собрать информацию о потенциальном партнере в одном месте и оценить возможные риски сотрудничества.
Зачем проверять контрагентов до заключения договора, какие сведения анализировать и как новые инструменты помогают бизнесу, читайте в полной статье о возможностях «Клерк.Системы».