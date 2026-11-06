В «Клерк.Системе» появилась собственная справочно-правовая система с законами и кодексами

В подписке «Клерк.Система» появилась собственная справочно-правовая система. Теперь пользователи могут работать с нормативными документами непосредственно в рамках подписки.

Бухгалтеру важно не просто найти нужную статью закона, но и убедиться, что он использует актуальную редакцию документа. А если речь идет о проверке прошлых периодов или спорной ситуации, необходимо знать, какие нормы действовали на конкретную дату.

В «Клерк.Системе» появилась собственная справочно-правовая система.

В правовой системе собраны: кодексы Российской Федерации;

федеральные законы;

нормативные правовые документы;

различные редакции документов.

Одна из важных возможностей — просмотр редакций нормативных актов на разные даты. Это особенно полезно, когда нужно проверить, какие требования законодательства действовали в момент совершения операции, заключения договора или возникновения налогового обязательства.

Например, бухгалтер разбирает ситуацию за прошлый год и хочет убедиться, что применяет правильную редакцию закона. Или готовит ответ на требование налоговой и ищет нормативное обоснование своей позиции.

Собственная СПС помогает быстрее находить нужные документы и работать с правовой информацией в одном пространстве с другими профессиональными инструментами.

Что еще появилось в «Клерк.Системе» и как новые возможности помогают бухгалтеру в ежедневной работе, читайте в полной статье о возможностях «Клерк.Системы».

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