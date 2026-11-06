Россияне не смогут отказаться от автоматического перевода пенсионных накоплений в ПДС

Автоматический перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений может затронуть почти 71 млн россиян. Отказ от перевода пока не предусмотрен, однако гражданам обещают больше возможностей для получения денег и смены пенсионного фонда.

Пенсионные накопления россиян планируют автоматически перевести в ПДС с 1 апреля 2027 года. Изменения затронут как клиентов негосударственных пенсионных фондов, так и граждан, чьи средства находятся под управлением ВЭБ.РФ.

Как рассказал «Клерку» член комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам, генеральный директор «Пенсионной платформы» Дмитрий Малкин, по опубликованным параметрам отказаться от перевода нельзя. При этом окончательные условия еще могут измениться, поскольку закон не принят.

«Если накопления были в НПФ, они останутся в том же фонде, а если ими управлял ВЭБ.РФ, то и дальше они будут в фонде с его участием», — пояснил эксперт.

После перевода гражданам планируют предоставить два года на смену НПФ без потери инвестиционного дохода. Получить накопления можно будет с 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам, а также при соблюдении условий программы.

При этом государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год будет доступно только при внесении личных средств. Сам перевод пенсионных накоплений права на доплату не дает.

Одним из рисков Малкин назвал изменение порядка расчета пожизненных выплат. Сейчас накопительная пенсия рассчитывается исходя из установленного законом периода — 270 месяцев в 2026 году. В ПДС продолжительность выплат определяется по методике конкретного фонда, поэтому при одинаковой сумме накоплений размер ежемесячной выплаты может различаться.

Еще один риск связан с возможным ростом числа предложений о переводе средств между фондами.

«Проверять лицензию фонда в реестре Банка России и не подписывать ничего по телефону станет практической необходимостью», — предупредил Малкин.

Эксперт рекомендует уже сейчас заказать на «Госуслугах» выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, чтобы узнать размер накоплений и организацию, которая ими управляет.

Законопроект 2 ноября 2026 года одобрила правительственная комиссия. Окончательные правила автоматического перевода станут известны после рассмотрения и принятия документа.