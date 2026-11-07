Бензин подешевел в среднем на 1,8 рубля за литр с 26 октября по 2 ноября 2026

Средняя потребительская цена бензина снизилась до 74,84 рубля за литр. Дизель подешевел на 14 копеек, до 86,38 рубля.

Средние цены на бензин в России с 26 октября по 2 ноября 2026 года снизились на 1,8 рубля, следует из материалов Росстата. Литр топлива в среднем стоил 74,84 рубля.

Бензин АИ-92 подешевел на 1,84 рубля, до 70,71 рубля за литр. Цена АИ-95 снизилась на 1,82 рубля, до 77,08 рубля, АИ-98 и выше — на 56 копеек, до 104,1 рубля за литр.

С 27 октября по 2 ноября бензин подорожал в 22 регионах. Самый заметный рост зафиксирован в Чукотском автономном округе — на 6,4%. Цены снизились в 60 регионах, сильнее всего в Республике Калмыкия — на 20,6%.

В Москве бензин за этот период подешевел на 0,6%, а в Санкт-Петербурге подорожал на 0,7%.