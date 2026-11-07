Главная льгота страны: что чаще всего выбирают россияне вместо денежной выплаты

Проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения стал самой востребованной социальной услугой. Всего натуральными льготами пользуются 6,3 млн человек.

Бесплатным проездом пользуются 5,2 млн человек. Бесплатные лекарства и медицинские изделия выбрали 4,9 млн получателей, санаторно-курортное лечение — 4,8 млн.

Социальные услуги доступны людям с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, пострадавшим от радиации, включая чернобыльцев, а также другим льготникам. Услуги можно получать в натуральной форме либо полностью или частично заменить денежной компенсацией. Об этом сказано на сайте СФР.

Изменить способ получения льгот можно раз в год. Заявление нужно подать в Соцфонд до 1 октября, выбранный вариант начнет действовать с нового года и сохранится до подачи нового заявления. В этом году фонд получил свыше 238 тыс. заявлений о предоставлении или возобновлении социальных услуг.

Для ветеранов боевых действий с инвалидностью действует ускоренный порядок. Они могут однократно подать заявление в течение трех месяцев после увольнения или оформления инвалидности, в том числе если ее установили в течение года после службы. В этом случае услуги предоставят со следующего месяца.