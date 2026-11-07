Семь регионов получат около 120 млн рублей на модернизацию центров занятости

Около 120 млн рублей дополнительно направят регионам из резервного фонда правительства, следует из распоряжения от 5 ноября 2026 года № 3221-р. Средства выделят по федеральному проекту «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры».

Финансирование получат республики Адыгея, Коми и Марий Эл, а также Запорожская, Кировская, Курганская и Тверская области. Деньги пойдут на ремонт и оснащение подразделений, которые помогают соискателям искать работу, а работодателям — подбирать сотрудников.

Модернизация центров занятости началась в 2019 году в экспериментальном формате. Испытанные практики используют для дальнейшего ремонта и переоснащения центров, а также оформления их в едином стиле.