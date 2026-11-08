ЛДПР предложила ликвидировать МФО и запретить передачу долгов коллекторам

Полностью ликвидировать МФО и запретить им передавать долги граждан коллекторам предложила ЛДПР, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство.

«Микрофинансовые организации в России должны быть полностью ликвидированы. Поэтому мы направили в правительство законопроект, который предусматривает полную ликвидацию таких контор, а также вводит полный запрет на передачу долгов граждан коллекторам», — сказал Леонид Слуцкий.

По мнению парламентария, ограничительные меры не смогут защитить заемщиков, пока МФО продолжают работать. Доступные и прозрачные кредитные инструменты должны предоставлять банки, считает лидер ЛДПР.