Годовая инфляция в России составила 6,95% — МЭР

Потребительские цены с 27 октября по 2 ноября 2026 года снизились на 0,04%. Снижение зафиксировано в сегментах непродовольственных товаров и услуг.

Годовая инфляция в России на 2 ноября составила 6,95%, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. За неделю потребительские цены уменьшились на 0,04%.

Темпы роста цен на продовольственные товары замедлились до 0,31%. «На овощи и фрукты рост цен сохранился на уровне прошлой недели», — отмечается в обзоре. Продукты без учета плодоовощной продукции подорожали на 0,22%.

В непродовольственном секторе снижение цен ускорилось до 0,43%. В сегменте наблюдаемых услуг цены также возобновили снижение.