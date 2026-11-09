Россияне тратят на бесполезные онлайн-покупки 34 тыс. рублей в год

В покупках на маркетплейсах разочаровывались 78% опрошенных. Чаще всего ненужными оказывались одежда и обувь, декор для дома и малогабаритная кухонная техника.

Средние расходы россиян на бесполезные онлайн-покупки составляют около 34 тыс. рублей в год, показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» и платформы «Еврокредит.ру». Одежду и обувь назвали неудачной покупкой 19% респондентов, декор для дома — 14%, кухонную технику с одной функцией — 12%.

Чаще всего незапланированные заказы оформляли из-за скидок, ограниченных предложений и ощущения выгоды — эту причину указали 26% участников. Еще 22% столкнулись с несоответствием товара описанию и ожиданиям, а 17% совершили покупку под влиянием соцсетей и блогеров.

Больше всего на ненужные товары тратят россияне от 25 до 34 лет — в среднем 46 тыс. рублей в год. Среди профессий лидируют специалисты по маркетингу и рекламе с расходами 54 тыс. рублей. У IT-специалистов показатель составил 51 тыс. рублей, у работников сферы продаж — 48 тыс. рублей.

Нехватку места для хранения ненужных вещей отметили 76% опрошенных, а необходимость перепродавать или выбрасывать их — 64%. В опросе, который проводился 25–26 октября, участвовали 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.