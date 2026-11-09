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Эксперт назвал самые востребованные профессии через 10 лет

Инженеры и специалисты по кибербезопасности будут нужны через 10 лет.

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Инженеры, конструкторы в машиностроении и авиастроении, а также специалисты по кибербезопасности и противодействию мошенничеству будут востребованы через 10 лет, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Перспективными останутся и рабочие профессии: токарь, слесарь, электрик, фрезеровщик и сварщик.

«Наиболее востребованными профессиями через 10 лет будут, на мой взгляд, финансисты со знаниями в области географии и цифровыми компетенциями, медицинские работники, маркетологи со стратегическим мышлением и навыками одновременно быстрой и глубокой оценки целевой аудитории и трендов», — сказал Балынин.

Работодатели будут искать сотрудников с широким кругозором и несколькими компетенциями, которые помогают повышать производительность труда. Спрос также ожидается на специалистов, способных четко оценить сроки достижения конкретных показателей развития организации. При этом высококвалифицированные работники будут нужны во всех сферах.

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