Налоговики напомнили об условиях применения АУСН при расширении деятельности

Право на АУСН утрачивается с начала месяца, в котором налогоплательщик нарушил хотя бы одно из условий применения спецрежима. Годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, средняя численность работников за месяц — пять человек, а остаточная стоимость основных средств организации — 150 млн рублей. С 2025 года при переходе на АУСН также учитывается доход за предыдущий календарный год, напомнили налоговики.

Расчетный счет необходимо открыть в банке из перечня ФНС. Зарплату можно перечислять только безналично через уполномоченный банк, а привлекать к работе налоговых нерезидентов РФ нельзя. Доля других организаций в уставном капитале не должна превышать 25%.

Организация не сможет применять АУСН при наличии обособленных подразделений или филиалов. Режим также нельзя совмещать с другими системами налогообложения. Под запретом, в частности, производство подакцизных товаров, добыча полезных ископаемых, игорный бизнес и посредническая деятельность по договорам агентирования, комиссии или поручения с учетом установленных исключений.

Налогоплательщик должен самостоятельно контролировать лимиты перед наймом сотрудников, крупными закупками, привлечением инвесторов и расширением деятельности. Автоматических уведомлений ФНС о приближении к предельным значениям не предусмотрено.