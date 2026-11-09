Достаточно ли одного чека коррекции на несколько невыданных – ответ ФНС
Отражение общей суммы расчета для исправления нескольких кассовых чеков не допускается.
ФНС ответила, можно ли оформить один чек коррекции на несколько невыданных чеков.
Чек коррекции формируется для исправления расчетов, проведенных без применения ККТ, либо при нарушении требований к ее применению. При формировании чеков коррекции необходимо обеспечить возможность идентификации каждого расчета. Поэтому корректируемые суммы должны отражаться отдельно, уточнили налоговики.
Формирование одного чека коррекции или отражение общей суммы расчета для исправления нескольких кассовых чеков не допускается.
Все тонкости ведения учета по правилам 2026 года, работы со сложными участками и оптимизации налогов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер». Вы научитесь без ошибок рассчитывать НДС на УСН и прогрессивный НДФЛ, вести учет маркетплейсов и производства, настраивать 1С:Бухгалтерия 8.5 и 1С:ЗУП, а также внедрите управленческий учет. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 512 ак. часов. Инвестируйте в свое профессиональное будущее и уверенность перед ФНС.