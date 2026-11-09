Достаточно ли одного чека коррекции на несколько невыданных – ответ ФНС

ФНС ответила, можно ли оформить один чек коррекции на несколько невыданных чеков.

Чек коррекции формируется для исправления расчетов, проведенных без применения ККТ, либо при нарушении требований к ее применению. При формировании чеков коррекции необходимо обеспечить возможность идентификации каждого расчета. Поэтому корректируемые суммы должны отражаться отдельно, уточнили налоговики.

Формирование одного чека коррекции или отражение общей суммы расчета для исправления нескольких кассовых чеков не допускается.