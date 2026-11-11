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Налоги, взносы, пошлины
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Эксклюзив

Нужно ли платить взносы на травматизм при АУСН, если уволены все сотрудники: ответ эксперта

Почему СФР продолжает начислять взносы на АУСН после увольнения штата и как составить возражение.

3 открытия

ИП на доходном АУСН уволил всех сотрудников в середине года. По июнь 2026 года оплатили взносы на травматизм на сумму 1 479,50 руб. Сейчас поступило требование от СФР об уплате недоимки на следующие месяцы.

Нужно ли оплачивать взносы на травматизм – ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

За месяцы после увольнения последнего работника взнос на травматизм платить не нужно.

1 479,50 ₽ (6 × 246,58 ₽ за январь–июнь 2026) — это правильная сумма, если последнее увольнение пришлось на июнь.

Оксана Мочалкина Эксперт

«Требование СФР основано на том, что фонд скорее всего не снял вас с учета как страхователя.»

Нужно проверить, сдана ли ЕФС-1 об увольнении. Если нет — сдать отчетность как можно скорее с датой прекращения договора. Без нее фонд снимет ИП с учета только с опозданием.

Также следует уточнить в своем отделении СФР, сняты ли с учета как страхователь и с какой даты. Лучше письменно, чтобы был ответ, а не устное обещание.

В СФР направляют письменное возражение на требование: нужно указать, что после увольнения последнего работника ИП не является страхователем по закону № 125-ФЗ (ст. 3, 5), а взнос уплачивается лишь за месяцы, когда числились страхователем (ст. 22), и приложить копии ЕФС-1 и приказов об увольнении. Здесь же попросить исключить недоимку и пени.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.

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