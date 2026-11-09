Депутат уточнил, какие продукты подпадут под госмониторинг цен

С 1 января 2027 года государство начнет сквозной мониторинг цен от производителя или импортера до магазина. Замораживать цены и регулировать торговые надбавки не планируют.

Сквозной мониторинг охватит 24 социально значимых продукта, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. В перечень войдут рыба, говядина, свинина, баранина, куры, сливочное и подсолнечное масла, молоко, сыр и яйца.

Также государство будет отслеживать цены на сахар, соль, муку, хлеб, рис, гречневую крупу, макаронные изделия, картофель, свеклу, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту.

«Это не заморозка цен и не государственное регулирование торговых надбавок. Речь идет о наблюдении и анализе», — пояснил депутат.

ФНС будет передавать сведения о сделках поставщиков с торговыми сетями, объемах реализации, доходах и расходах бизнеса в Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат. Эти данные позволят отличать рост цен из-за сезонности, логистики и стоимости сырья от спекулятивного подорожания.