Назвали среднюю пенсию госслужащих в октябре 2026
Средняя пенсия федеральных госслужащих достигла 39 730 рублей
Средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в октябре 2026 года составил 39 730 рублей.
Это следует из статистики Социального фонда.
Пенсии работающих госслужащих в среднем были на 1 223 рубля выше, чем у неработающих. Средняя выплата первым составила 40 823 рубля, вторым — 39 600 рублей.
Вопрос остается - из Соцфонда выплачивается федеральным служащим пенсия, начисляемая общим порядком? А дополнительная, которая местным чиновникам из местного бюджета выплачивается? Она же в этой сумме не учтена? Работающие эту доплату не получают.
Алиса: Как рассчитывается размер
Формула такая:
Базовый размер — 45% от среднемесячного заработка служащего (за 12 месяцев перед увольнением, но не более 2,8 должностного оклада).
За каждый полный год стажа сверх минимального к этому 45% прибавляется ещё по 3%.
Но есть жёсткий потолок: общая сумма (пенсия за выслугу лет + страховая пенсия + фиксированная выплата к ней) не может превышать 75% от того же среднемесячного заработка. Если страховая пенсия «перевалила» за этот лимит, доплаты за выслугу не будет.