Назвали среднюю пенсию госслужащих в октябре 2026

Средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в октябре 2026 года составил 39 730 рублей.

Это следует из статистики Социального фонда.

Пенсии работающих госслужащих в среднем были на 1 223 рубля выше, чем у неработающих. Средняя выплата первым составила 40 823 рубля, вторым — 39 600 рублей.