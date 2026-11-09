СФР рассказал, кто выйдет на социальную пенсию по старости в 2027 году

Социальную пенсию смогут оформить мужчины 1957 года рождения и женщины 1962 года рождения. Трудовой стаж и пенсионные баллы для нее не нужны.

Социальную пенсию по старости в 2027 году смогут оформить мужчины 1957 года рождения и старше и женщины 1962 года рождения и старше, сообщила пресс-служба Соцфонда России. Обязательное условие для граждан РФ — постоянное проживание на территории страны.

Выплату также смогут получать иностранцы и лица без гражданства тех же годов рождения и старше. Для этого они должны постоянно проживать в России не менее 15 лет.

Для представителей малочисленных народов Севера действуют другие возрастные условия: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. На день назначения пенсии они должны постоянно жить в районах проживания этих народов.

Социальную пенсию по старости назначают тем, у кого нет возможности получать страховую пенсию. Ее размер и право на назначение не зависят от трудового стажа и количества пенсионных баллов.