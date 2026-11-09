К налоговому мониторингу присоединятся еще 79 организаций

С 1 января 2027 года число участников режима может достигнуть 935 компаний. Почти половина новых заявителей входит в группы компаний.

Еще 79 организаций перейдут на налоговый мониторинг с 1 января 2027 года, сообщила начальник Управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова. Всего в следующем году в режиме будут работать 935 компаний.

Из новых участников 37 входят в группы компаний. Среди заявителей преобладают предприятия нефтепереработки, энергетики, пищевой промышленности и сферы информационных технологий. Еще восемь заявлений подали участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений, для которых налоговый мониторинг обязателен.

Для перехода на мониторинг компании должны одновременно соответствовать трем критериям: уплатить не менее 80 млн рублей налогов, получить не менее 800 млн рублей выручки и иметь чистые активы не менее 800 млн рублей за прошедший год. Без учета этих требований в режим могут вступить, в частности, получатели господдержки, операторы лотерей, группы компаний, государственные и муниципальные учреждения.

За десять лет число участников налогового мониторинга выросло более чем в 100 раз — с семи компаний в 2016 году до 856 в 2026 году. По оценке Марины Крашенинниковой, к 2028 году их количество может превысить одну тысячу.