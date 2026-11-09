Мошенники используют проверку переадресации, чтобы получить доступ к деньгам россиян

Мошенники убеждают россиян, что команда #62# позволяет обнаружить прослушку телефона. На самом деле она лишь показывает настройки переадресации звонков, а злоумышленники используют результат проверки, чтобы запугать человека и получить доступ к его деньгам.

Аферисты предлагают абонентам набрать на телефоне команду *#62# , после чего выдают появившийся на экране незнакомый номер за доказательство взлома устройства. Об этом «Клерку» рассказал заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.

На самом деле команда проверяет переадресацию вызовов, когда телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Отображаемый номер часто принадлежит сервису голосовой почты оператора и не свидетельствует о прослушке.

После проверки мошенники могут заявить, что получили доступ к «Госуслугам» или оформили доверенность от имени абонента. Затем к разговору подключается якобы сотрудник банка или правоохранительных органов, который требует срочно выполнить определенные действия.

Сама команда #62# не дает злоумышленникам доступа к телефону или банковским счетам. Опасность возникает, если человек передает код подтверждения, вводит данные на поддельном сайте или устанавливает приложение для удаленного доступа.

Если абонент только набрал команду, оснований считать устройство взломанным нет. Эксперт рекомендует завершить разговор и при необходимости уточнить у оператора назначение отображаемого номера.

Если же мошенникам уже передали код или предоставили доступ к устройству, необходимо немедленно связаться с банком по официальному номеру, проверить операции и сменить пароли с безопасного устройства.

Предложения перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру также указывают на мошенничество. Проверять подобные сообщения следует только через официальные каналы банков и ведомств.