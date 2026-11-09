Малый агробизнес сможет направлять гранты на погашение до 20% кредита

Грантовую поддержку разрешат использовать для частичного погашения кредитов на развитие фермерских хозяйств, кооперативов и сельских пекарен. Новые правила также распространятся на агропроекты участников СВО.

Предприниматели смогут направлять средства грантов на погашение до 20% кредита, привлеченного для реализации агропроектов. Такое положение внесено в госпрограмму развития сельского хозяйства постановлением Правительства от 30 октября 2026 года № 1433, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поддержка будет доступна для проектов по развитию фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организации малых сельских пекарен, а также для агропроектов участников СВО.

При получении субсидии на покупку оборудования стоимостью до 3 млн рублей малому агробизнесу больше не потребуется подтверждать включение техники в реестр российской промышленной продукции или продукции, не имеющей аналогов в России. Упрощение затронет в том числе предпринимателей, которые развивают сельский туризм.

«Они вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и создают рабочие места в сельской местности», — заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 9 ноября.

В 2027 году также продолжится предоставление грантов на проекты акселерации молочных ферм, которые стартовали в 2026 году.