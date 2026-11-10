Более 300 тысяч кошельков цифрового рубля уже открыты: операций пока меньше, чем пользователей
За два месяца массового внедрения на платформе провели 235 тыс. операций. Пока клиенты чаще тестируют сервис, чем используют его регулярно.
Более 300 тыс. кошельков цифрового рубля открыли россияне и компании к 1 ноября 2026 года, сообщили в Банке России. Среди владельцев — почти 290 тыс. граждан и чуть менее 16 тыс. юрлиц. За первые два месяца осени провели 235 тыс. операций: пополняли кошельки, оплачивали товары и услуги, переводили деньги между гражданами и платили налоги.
Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что пока пользователи открывают кошельки скорее из любопытства. По его словам, в сентябре ежедневно появлялось около 7 тыс. кошельков, а в октябре — примерно 3 тыс. За два месяца на один кошелек пришлось менее одной операции. Об этом пишут «Известия».
Цифровым рублем можно расплачиваться и переводить деньги без комиссии. Кошелек доступен через любой банк, где у пользователя есть счет. Однако пополнить его можно не более чем на 300 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, через Систему быстрых платежей можно бесплатно переводить самому себе в другой банк до 30 млн рублей в месяц.
Главное препятствие для регулярного использования — отсутствие процентов на остаток и привычного банковского кешбэка. Бахтин связывает будущий рост интереса с запуском офлайн-платежей и развитием смарт-контрактов: например, деньги продавцу автомобиля можно будет перечислить после перерегистрации машины. Офлайн-платежи пока находятся на стадии прототипа, а функциональность смарт-контрактов только развивается.