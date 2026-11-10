На АЗС предложили вывешивать памятки с характеристиками топлива

Росстандарт согласовал материалы с Минэнерго и направил их в правительство. Памятки должны помочь водителям оценивать характеристики топлива перед покупкой.

Росстандарт подготовил памятки для информирования автомобилистов о качестве топлива, сообщил глава ведомства Антон Шалаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Материалы касаются продажи разных категорий бензина и дизельного топлива.

«Сейчас разработано большое количество памяток, согласованных с Минэнерго и представленных в правительство, в отношении правильного информирования потребителей о качестве топлива», — сказал Шалаев.

Водителям планируют предоставлять сведения о характеристиках нефтепродуктов, действующих ограничениях и послаблениях. Росстандарт также начал применять экспресс-методы определения содержания серы в топливе.

Для борьбы с недоливом разработаны соответствующие ГОСТы и средства измерения для топливораздаточных колонок. Доля фальсифицированного топлива на российском рынке снизилась до 3,9% против 20% несколько лет назад.