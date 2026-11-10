Поддержка бизнеса в ДНР выросла: предприниматели получили 215 млн рублей

За десять месяцев 2026 года предпринимателям выдали 68 займов — больше, чем за весь 2025 год. Средства можно направить на оборудование, сырье, развитие бизнеса и восстановление имущества.

Малый и средний бизнес ДНР с января по ноябрь 2026 года получил 68 микрокредитов на общую сумму 215 млн рублей, сообщил первый вице-премьер республики Кирилл Макаров. За весь 2025 год предпринимателям выдали 58 займов на 198,6 млн рублей.

«Предприниматели тратили деньги на обновление оборудования, закупку сырья, расширение ассортимента и запуск новых направлений», — рассказал Макаров.

Отдельная кредитная программа предназначена для восстановления бизнеса после атак ВСУ. Полученные средства разрешено использовать, в частности, для ремонта поврежденного имущества. Размер займа составляет от 304 тыс. до 5 млн рублей.

Микрофинансовая организация выдала первый кредит в ДНР в апреле 2024 года: Макеевская клиника микрохирургии и терапии глаза получила 4 млн рублей на покупку спектрального томографа. За первый год работы предпринимателям предоставили займы на 32 млн рублей.