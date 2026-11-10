Титан включили в перечень редких металлов

Правительство синхронизировало классификацию титана с Налоговым кодексом. Ранее металл был указан отдельной позицией среди стратегического и дефицитного сырья.

Титан официально отнесли к редким металлам, следует из распоряжения правительства от 09.11.2026 № 3262-р. В Налоговом кодексе металл уже относится к этой категории.

Ранее титан был включен в перечни стратегического и дефицитного минерального сырья вместе с марганцем, хромом, бокситами и другими полезными ископаемыми. Теперь он входит в одну группу с литием, бериллием, редкоземельными элементами, цирконием, ванадием, ниобием, танталом и рением.

Изменения устраняют расхождения между правительственными перечнями и налоговым законодательством, ранее поясняло Минприроды. Кроме того, в перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости включили изделия из марганца, произведенные с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых.