Срок окупаемости составит от 12 до 24 месяцев при эффективной интеграции оборудования в производство и использовании господдержки.

Российские промышленные роботы могут окупиться за один-два года, сообщил губернатор Челябинской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер. Расчет учитывает действующие программы, включая субсидирование спроса со стороны Минпромторга.

«Если не просто накупить промышленных роботов и поставить где-то на складе, а реально интегрировать, то, по нашему представлению, окупаемость займет от 12 до 24 месяцев», — сказал Алексей Текслер.

Челябинская область производит от 60 до 80% российских промышленных роботов в зависимости от их типоразмера. Региональные производители и интеграторы также продвигают решения по роботизации в других субъектах РФ и за рубежом.