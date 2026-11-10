⚡️ Итоги дня: глава Nvidia потерял $7,5 млрд за день, Билан выпустит косметику, а в России предложили создать реестр посетителей секс-шопов

На Дальнем Востоке оптовые цены на минтай снизились на 5,6% и к началу ноября составили 203 рубля за килограмм.

Товарооборот России и Китая за январь–октябрь 2026 года вырос на 32,1% и достиг $242,5 млрд, при этом экспорт из КНР в РФ увеличился на 33%, а поставки российской продукции в Китай — на 31,5%.

Спрос на настольные игры в России с 2020 года вырос в 2,7 раза, а объем рынка в 2026 году может достичь 41,2 млрд рублей благодаря растущему интересу взрослых, хотя в 2027 году эксперты ожидают замедление роста из-за подорожания продукции и конкуренции с другими развлечениями.

В России зафиксирован заметный рост спроса на цирковые представления: с января по сентябрь продажи билетов увеличились до 41% благодаря стабильным ценам и расширению репертуара.

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг российских городов по количеству купленных книг на душу населения в 2026 году.

Мошенники выманивают у владельцев частных домов предоплату под предлогом недорогой проверки крыш и водостоков перед снегопадами, после чего исчезают с деньгами.

В первом полугодии 2026 года розовое вино опередило остальные винные категории в России по темпам роста продаж в денежном выражении, увеличив показатели на 7,8%.

На 9-м Международном импортном ЭКСПО в Шанхае представитель РЭЦ Евгений Бажов заявил о резком всплеске интереса китайских байеров к импорту российских сыров и молочной продукции.

Компания Sony Interactive Entertainment подала заявки в Роспатент на регистрацию названия и логотипа PlayStation по трем классам МКТУ, охватывающим игровые консоли, аксессуары и онлайн-сервисы.

Московский инновационный кластер совместно с проектом «Кибердом» проверит на устойчивость к кибератакам роботов, задействованных в инфраструктуре столицы.

Общественник Виталий Бородин предложил создать единый реестр посетителей секс-шопов с идентификацией покупателей по биометрии и паспортным данным, объяснив инициативу заботой о демографии и традиционных ценностях.

Сервис «Юрент» в 2026 году заблокировал доступ к аренде электросамокатов более чем для 287 тыс. несовершеннолетних пользователей благодаря обязательной проверке возраста через цифровые идентификаторы.

По данным банка «Русский стандарт», в октябре россияне чаще продавали доллары и евро, чем покупали, как в наличном, так и в безналичном сегментах.

В бюджете Подмосковья на 2027 год предусмотрели 40,6 млрд рублей на меры поддержки жителей старшего возраста.

По данным OneTwoTrip, доля россиян, планирующих в этом зимнем сезоне поездки на горнолыжные курорты в одиночку, за год выросла с 15% до 19%.

В III квартале 2026 года число вакансий в автосервисах выросло на 79% год к году, а среднее зарплатное предложение превысило 121 тыс. рублей в месяц.

Певец Дима Билан зарегистрировал товарные знаки «Мечтатели» и «На берегу неба», которые позволят выпускать под этими брендами косметику, парфюмерию, одежду и другую продукцию.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг за день лишился около $7,5 млрд состояния на фоне расследования его возможных связей с фигуранткой дела о шпионаже, а акции компании упали на 5%.

За январь–сентябрь 2026 года Anthropic могла получить до $2,3 млрд выручки от пользователей Claude, нарушавших правила доступа к сервису, включая перепродажу аккаунтов и использование чат-бота в недоступных странах.