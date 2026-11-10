Документы об инструктажах по охране труда разрешат оформлять в электронном виде

Для этого планируют использовать платформу «Работа в России» или информационную систему работодателя. Поправки должны подготовить до конца февраля.

Документы о прохождении инструктажей по охране труда можно будет оформлять в электронном виде, сказано на сайте правительства. Соответствующие изменения планируют внести в Трудовой кодекс.

Работодатели смогут использовать цифровую платформу «Работа в России» или собственную информационную систему. Во втором случае потребуется обеспечить автоматизированную загрузку сведений на платформу «Работа в России».

Подготовить поправки поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии об улучшении инвестиционного климата. Минтруд и Минэкономразвития должны завершить эту работу до конца февраля.