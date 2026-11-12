При взыскании налоговых долгов на счете можно сохранить прожиточный минимум

Для защиты части дохода должнику нужно подать заявление в банк. Прожиточный минимум можно сохранять только на одном счете.

Ежемесячный доход в размере прожиточного минимума можно защитить от списания при внесудебном взыскании налоговой задолженности, сообщили в УФНС России по Амурской области. Деньги для погашения долга в первую очередь могут списать с банковских счетов налогоплательщика.

Чтобы воспользоваться защитой, должник должен самостоятельно обратиться в банк, в котором открыт счет. В заявлении нужно указать ФИО, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес проживания или пребывания, номер телефона и реквизиты выбранного счета.

После получения заявления банк будет ежемесячно сохранять на этом счете сумму прожиточного минимума из поступающей зарплаты или другого дохода. Налоговая служба такие ограничения не устанавливает, поэтому обращаться в УФНС для сохранения средств не нужно.

Право должника на сохранение прожиточного минимума предусмотрено федеральным законодательством об исполнительном производстве и защите доходов. Использовать эту меру одновременно для нескольких банковских счетов нельзя.